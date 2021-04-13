Ермак хочет разместить в Украине зенитные комплексы США

США должны разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает журнал Time.
«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — сказал он.
Напомним, в апреле Вашингтон пообещал поддержать Киев в случае эскалации военной агрессии со стороны России. В марте американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США увеличат поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики.
Власти США также требовали у Москвы объяснений из-за стягиваний российских войск к границам Украины. Представитель Госдепартамента Нэд Прайс назвал подобные действия «запугиванием» Украины.
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