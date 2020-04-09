Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 9 апреля, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек — до 27,1965 грн за доллар против 27,0996 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5762 грн за евро против 29,567 грн за евро днем ранее.