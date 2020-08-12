В Киеве будут перекрывать движение из-за съемок фильма Netflix

В августе на ряде улиц Киева будут ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма производства компании Netflix.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:
12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
14 августа с 05:00 до 21:00 — на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы,
17 августа с 05:00 до 18:00 — на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы,
17 августа с 14:00 до 21:30 — на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы,
18 августа с 05:00 до 14:00 — на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
25 августа с 05:00 до 21:00 — на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.
Съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.
Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор — общество с ограниченной ответственностью «Эппл Три Продакшнс». Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.
Напомним, 31 июля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что стриминговая платформа Netflix впервые будет снимать фильм в Украине.
Это будет комедийный боевик с участием актера Жан-Клода Ван Дама о политических интригах на государственном уровне «The Last Mercenary».
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