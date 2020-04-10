В Украине заразились коронавирусом 334 медика

334 медицинских работника заболели на Covid-19 в Украине, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы», — сказал он в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер» в пятницу.
Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19.
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