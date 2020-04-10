Украина ежедневно производит около миллиона масок

На этой неделе в Украине отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов отечественного производства, ежедневно производится около миллиона масок.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок каждый день», — сказал президент.

В то же время, по его словам, самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.