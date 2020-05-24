Более 70% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте страше 60 лет

Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, сообщает Укринформ.
«Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев — это именно люди старше 60 лет », - сказал Степанов.
Он добавил, что в Минздраве рекомендуют и отмечают, что людям в возрасте 60 и более лет нужно максимально находиться в самоизоляции.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели 7099 пациентов.
Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мероприятий.
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