Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тысяч гектаров леса, такие цифры назвали в пресс-службе Офиса президента.

«Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, и отметил, что огонь уничтожил большой участок леса — более одиннадцати тысяч гектаров», — сообщается на сайте главы государства.

Также отмечается, что президент встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои. Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат», — отметил Зеленский.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара.

Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было.