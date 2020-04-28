В Чернобыльской зоне локализованы все очаги лесных пожаров

Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — возле села Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка — локализованы по состоянию на 14.00 28 апреля.

«Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован», — сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook во вторник.

В то же время продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Парышевскому и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон по г.Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, отмечается в сообщении.