В Житомирской области лесные пожары локализованы, в Чернобыльской зоне продолжает гореть

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.
«По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.
К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники.
Пожар вблизи села Замысловичи Олевского района Житомирской области также локализован.
«По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины», — подытожили в ГСЧС.
К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники.
В то же время спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС, основные усилия направлены на ликвидацию двух очагов пожара (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1059 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 1029 человек личного состава и 221 единица техники. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов — 5130 тонн воды.
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