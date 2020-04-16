Российские миллиардеры потеряли за год 40 миллиардов долларов

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год сократилось на 40 миллиардов долларов, составив 456 миллиардов долларов.

«В целом год стал для российских бизнесменов непростым — совокупное состояние 200 богатейших сократилось на 40 миллиардов долларов, до 456 миллиардов долларов. Такая динамика — во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса», — пишет журнал.

Сам рейтинг по сравнению с прошлым годом существенно обновился — в него вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.

Кроме того, в этом году снизился порог вхождения в рейтинг, чтобы попасть в список, достаточно было обладать состоянием в 400 миллионов долларов, а в прошлом году — 500 миллионов долларов.

Журнал оценивает состояние предпринимателей исходя из стоимости принадлежащих им активов: акций, земельных участков, недвижимости и личного имущества. Стоимость компаний и долей в них рассчитывается исходя из рыночных котировок (в этом году датой отсечения стало 18 марта), в случае, если компания непубличная — исходя из ее финансовых показателей и на основе публичных аналогов.