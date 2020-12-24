Войти
Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО
официально
Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
резонанс
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров, заработавших на коронавирусе

477
Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров, заработавших на коронавирусе

Главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna включены в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

В 2020 году, по версии Forbes, в секторе здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Их состояния увеличились за счет активного роста фондового рынка, когда инвесторы вкладывались в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, а также различных медицинских устройств.

«Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса ..., чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин (гендиректор немецкой BioNTech — ред.) и Стефан Бансель (глава американской Moderna — ред.)», — пишет издание. Состояние генерального директора BioNTech Шахина, по данным Forbes, сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов. А состояние Стефана Банселя — 4,1 миллиарда долларов.

Читайте также: Китай начал расследование в отношении Alibaba

В список также попали Юань Липин, бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. Её состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов. Далее идет Ху Кун — глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.

Forbes, миллиардер, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 декабря 2020
Среда, 23 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016