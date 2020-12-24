Forbes опубликовал список 50 новых миллиардеров, заработавших на коронавирусе

Главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna включены в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

В 2020 году, по версии Forbes, в секторе здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Их состояния увеличились за счет активного роста фондового рынка, когда инвесторы вкладывались в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, а также различных медицинских устройств.

«Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса ..., чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин (гендиректор немецкой BioNTech — ред.) и Стефан Бансель (глава американской Moderna — ред.)», — пишет издание. Состояние генерального директора BioNTech Шахина, по данным Forbes, сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов. А состояние Стефана Банселя — 4,1 миллиарда долларов.

В список также попали Юань Липин, бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. Её состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов. Далее идет Ху Кун — глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.