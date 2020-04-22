В Киеве разработали план по постепенному ослаблению карантинных мер

Власти Киева разработали первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, их будут вводить постепенно и с учетом развития ситуации с заражением коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Относительно плана города. Как я говорил, мы разработали первоочередные шаги ослабления ограничений. Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам, на работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом. Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, карантин будет продолжаться», — сказал Кличко на онлайн-брифигне в среду.
Мэр столицы также прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер, в частности идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки.
«Минздрав будет предлагать правительству смягчения, но исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли — болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию, что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат и у нас не будет инфекционного взрыва. Но говорить о победе над пандемией еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов, только если будем соблюдать правила», — сказал он.
Кличко напомнил, что по договоренности с представителями всех конфессий поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.
«И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До того доступ на все кладбища будет ограничен. Поэтому не надо туда идти на следующих выходных», — отметил он.
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