Facebook и Twitter ограничили распространение статьи о переписке сына Байдена, Трамп возмущен

Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

Об этом сообщает CNBC.

Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что указанная история имеет право на проверку достоверности со стороны соответствующих специалистов. «А пока мы сократим распространение этой статьи на платформе», — написал представитель компании.

Отмечается, что проверки требует история попыток знакомства Хантера-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma.

В Twitter ограничения по статье ввели позже, чем в Facebook. Там это решение аргументировали отсутствием авторитетных источников происхождения указанной информации.

Президент США Дональд Трамп уже раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене. Об этом он написал в Twitter.

«Ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о являющихся неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (Джо Байденом — Ред.) и его сыном Хантером. Для них это только начало», — написал Трамп.

Он также добавил, что «нет ничего хуже коррумпированного политика».

Накануне New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.

В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, передает New York Post.

В другом письме, по данным газеты, Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи Burisma.