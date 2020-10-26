Facebook готовится к волнениям и волне дезинформации после выборов в США

Социальная сеть Facebook планирует бороться с распространением ложной информации и возможными проявлениями ненависти на фоне предстоящих президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, в компании планируют задействовать механизмы управления лентой новостей, ранее использовавшиеся во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме.
Так, Facebook собирается искусственно занижать скорость распространения публикаций, пользующихся большим спросом у пользователей. Помимо этого, службы безопасности соцсети будут активнее блокировать контент, который может быть направлен на разжигание ненависти.
Как сообщили источники, подобные механизмы приведут к тому, что пользователи в своей ленте новостей будут видеть меньше дезинформации и призывов к насилию.
В руководстве Facebook заявили, что будут использовать такие инструменты только при угрозе насилия на фоне выборов и других серьезных последствий. При этом компания должна быть готова ко всем возможным вариантам развития событий, отметили собеседники WSJ.
В начале сентября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что после выборов президента США, назначенных на 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки. По его мнению, это может произойти в период между днем выборов и оглашением результатов.
Глава Facebook отметил, что соцсеть будет помечать публикации, направленные на то, чтобы «лишить результаты выборов легитимности», а также посты кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.
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