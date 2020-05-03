Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор не могут справиться с лесными пожарами

В Житомирской области продолжают тлеть отдельные очаги лесной подстилки, пеньки и древесина. В Киевской области подразделения ГСЧС занимаются тушением отдельных очагов тления торфяников.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 12:00 3 мая в Овручском районе на территории Овручского лесничества ликвидированы 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с.Першотравневое (возник 16 апреля) и с. Дубовый Гай (возник 29 апреля). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества. Сейчас подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 22 единицы техники.
В Киевской области по состоянию на 12:00 3 мая подразделения ГСЧС оказывали помощь в тушении отдельных очагов тления торфяников.
К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.
Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
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