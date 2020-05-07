Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и на Житомирщине

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Зоне отчуждения и в Олевском районе Житомирской области, возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района ликвидировано, сообщили в ГСЧС.
По информации пресс-службы ведомства, состоянием на 7.00 четверга 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.
«6 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Норинск Лугинского района», — сказано в сообщении на сайте ГСЧС.
В Житомирской области состоянием на 7.00 7 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.
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