Пентагон сократит расходы на проекты по сдерживанию РФ

строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную в Пентагоне в понедельник.

По данным агентства, речь идет о ряде проектов в Европе в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания — многолетней программы, призванной, как утверждают в администрации США, «противостоять агрессии со стороны России в регионе» путем «восстановления передового американского военного присутствия» в Старом Свете и наращивания военного потенциала партнеров.

В частности, по информации Bloomberg, это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры общей стоимостью $545 млн, в том числе в Норвегии, Германии и Испании. Из них более $200 млн могут быть перераспределены в пользу строительства стены на американо-мексиканской границе.

При этом, как отмечает агентство, в записке подчеркивается, что работа над зарубежными проектами не прекращена полностью, но будет отложена из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, расходы на строительство некоторых военных объектов на территории США также будут урезаны для финансирования стены.

В феврале газета The Hill сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс США о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой.