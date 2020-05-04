Зеленский призвал чиновников улучить медреформу, чтобы это была «реформа, а не диверсия»

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех чиновников, ответственных за сферу здравоохранения и проведение медицинской реформы в Украине, оперативно предложить пути улучшения реформы, чтобы данные изменения не стали «диверсией» и не привели к серьезным негативным последствиям.
«Сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, но одновременно мы не можем забывать о глобальной ситуации в нашей медицинской отрасли. Потому что сегодня наши медики оказались под ударом. Фейсбук, Инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями врачебных коллективов со всех уголков страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы», — сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.
Зеленский указал, что с первых дней президентства он получает совершенно полярную информацию, когда одни уверяют, что реформа — панацея, другие — что это «смерть». Он напомнил, что для получения объективной оценки была создана рабочая группа, в которую вошли академики, профессоры и заслуженные врачи Украины.
«Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача — сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки», — подчеркнул глава государства.
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