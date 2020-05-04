Войти
Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета
соседи
Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета
Кабмин ослабил ограничения в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
официально
Кабмин ослабил ограничения в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский призвал чиновников улучить медреформу, чтобы это была «реформа, а не диверсия»

428
Зеленский призвал чиновников улучить медреформу, чтобы это была «реформа, а не диверсия»

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех чиновников, ответственных за сферу здравоохранения и проведение медицинской реформы в Украине, оперативно предложить пути улучшения реформы, чтобы данные изменения не стали «диверсией» и не привели к серьезным негативным последствиям.

«Сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, но одновременно мы не можем забывать о глобальной ситуации в нашей медицинской отрасли. Потому что сегодня наши медики оказались под ударом. Фейсбук, Инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями врачебных коллективов со всех уголков страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы», — сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский указал, что с первых дней президентства он получает совершенно полярную информацию, когда одни уверяют, что реформа — панацея, другие — что это «смерть». Он напомнил, что для получения объективной оценки была создана рабочая группа, в которую вошли академики, профессоры и заслуженные врачи Украины.

Читайте также: Власть не справилась с карантином, берегите себя

«Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача — сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки», — подчеркнул глава государства.

медреформа, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016