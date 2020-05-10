В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских и магазинов на время карантина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина.
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - написал он, напомнив, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные меры.
Он подчеркнул, что сегодня очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.
Ляшко опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты; заведениях общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях; при оказании стоматологической помощи; в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты.
Ранее Кабмин разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.
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