Военное судно Ирана потопило свой корабль, десятки погибших

Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари.
Инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak. По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул. СМИ сообщают, что погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших. Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.
Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
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