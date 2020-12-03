Микитася после сделки со следствием отпустили под домашний арест

Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила УП, что 2 декабря состоялось заседание суда по вышеуказанному делу, но оно было закрытым, поэтому других подробностей она не сообщила.

СМИ сообщают, что на заседании Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.