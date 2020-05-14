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Украинские заробитчане предпочитают переждать пандемию коронавируса в Польше

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Украинские заробитчане предпочитают переждать пандемию коронавируса в Польше

Подавляющее большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше (85%), предпочитает во время пандемии оставаться в этой стране, главным образом благодаря возможности работать и зарабатывать (55%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Иностранный работник в Польше в период пандемии», проведенного компанией EWL S.A. и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что иностранные работники в Польше ощутили негативное влияние пандемии коронавируса. Более половины трудовых мигрантов столкнулась с уменьшением количества рабочих часов (61%), а более четверти из них были вынуждены поменять отрасль трудоустройства (27%). Однако в целом большинство иностранцев (72%) во время эпидемии чувствуют себя в Польше в безопасности. Только 13% иностранных работников считает, что безопаснее в период пандемии - в их родных странах, а не в Польше.

Среди аргументов, которые склоняют работников к возвращению на родину во время эпидемии коронавируса, преобладает желание быть ближе к своей семье (33%). Стоит отметить, что почти 2/3 респондентов ничто не убедит вернуться в родную страну во время пандемии.

Если говорить о поддержке со стороны собственного государства, то первоочередные ожидания трудовых мигрантов касаются облегчения пересечения границы при въезде в свою страну (54%) и помощи в возвращении домой (46%).

Согласно опросу, почти 2/3 трудоустроенных в Польше иностранцев (63%) планируют во время пандемии коронавируса воспользоваться автоматическим продлением срока действия разрешений на пребывание и работу в Польше, которое предложило польское правительство.

«Сегодня, в связи с постепенным восстановлением производства и открытием сельскохозяйственного сезона, в Польше все больше ощущается нехватка рабочих рук, - комментирует исследование президент EWL S.A. Анджей Коркус. - Иностранцы поддерживают польский рынок труда и систему социального обеспечения, а их вклад в развитие польского ВВП в 2014-18 годах оценивается в примерно 11%. Поэтому важно, чтобы нынешняя ситуация не спровоцировала кризис, вызванный отсутствием уехавших из Польши трудовых мигрантов, которые не могут или не хотят вернуться».

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Социологическое исследование «Иностранный работник в Польше в период пандемии» было проведено 9-15 апреля 2020 компанией EWL S.A., Фондом поддержки мигрантов на рынке труда «EWL» и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета. Методом CAWI (Computer Assisted Web Interview) было опрошено 600 иностранцев (преимущественно из Украины), которые работают в Польше.

Польша, заробитчане
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