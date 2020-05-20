Зеленский признал, что медицинская реформа не удалась

Украина в условиях пандемии коронавируса оказалась медицински голой, поэтому медицинскую реформу надо пересматривать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства в среду.

«COVID-19 показал — реформа не получилась», — сказал он.

По словам президента, надо просматривать медицинскую реформу.