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МИД РФ недоволен Зеленским – его винят в русофобии и потакании националистам

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МИД РФ недоволен Зеленским – его винят в русофобии и потакании националистам

Урегулирование на Донбассе не продвинулось вперед за год пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с годовщиной вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

«На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что „не боится принимать сложные решения“ и „без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир“, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. — С тех пор кардинальных перемен не произошло».

Как добавили там, хотя первые шаги украинского лидера внушали надежду, «судя по всему, они были нужны Зеленскому лишь для того, чтобы добиться созыва в Париже саммита в «нормандском формате».

«Последующие события продемонстрировали отсутствие у нынешних властей политической воли к выполнению минских соглашений, — считают в министерстве. — Сегодня в Киеве звучат заявления об их „ничтожности“, поиске альтернативы „Минску“ и некоем „Плане Б“. Не торопятся в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита».

В министерстве напомнили, что, приходя к власти, Зеленский обещал избавить украинцев от наследия предыдущего президента Петра Порошенко, начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему. Немало слов им тогда было сказано о необходимости преодоления раскола в обществе, «умения жить друг с другом, несмотря на разногласия», указали в МИД РФ.

«Однако прошедший год показал, что все это были декларации о благих намерениях. По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами», — считают в российском внешнеполитическом ведомстве. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть; не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 годов, политические убийства и иные преступления прежнего режима, добавили в МИД РФ.

Там считают, что в Украине копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Вопреки подавляющему мнению населения Украины продвигается земельная реформа, массово нарушаются права и свободы человека, считают в РФ. Как заявили в МИД РФ, продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия, на что и был якобы нацелен законопроект о медиа, прошедший в Верховной Раде первое чтение.

Как считают в МИД РФ, от своего предшественника нынешний президент «унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать».
«Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — заявили в российском дипведомстве.

В министерстве заявили, что Украиной вводятся новые санкции против российских граждан и юридических лиц, причем «стремление наказать Россию доходит до абсурда». «Год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие. В деле санкций он превзошел своего предшественника по креативу», — добавили там. В министерстве напомнили о включении в санкционные списки Эрмитажа, Музея имени А.С. Пушкина, МГУ имени Ломоносова, другие образовательные и научные учреждения.

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«Печально, но сегодня русофобия получает в Украине новое дыхание, возводится, как и при Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает», — указали в российском министерстве.

МИД РФ, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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