РФ отказалась от запрошенной Украиной встречи по Венскому документу

Россия не будет принимать участия во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

В воскресенье, 13 февраля, Украина созвала встречу стран-участниц Венского документа, включая Россию. На такой шаг наша страна пошла после того, как Москва не предоставила Украине объяснений о военных учениях.

Объяснения Украина потребовала на фоне совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость». Она воспользовалась Венским документом, который ОБСЕ приняла в ноябре 2011 года. Согласно ему, при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.

Украина потребовала, чтобы Россия указала точные районы проведения военных учений, сообщила дату их завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники», которые были задействованы.