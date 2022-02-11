В МИД РФ заявили о стремлении «англосаксов» развязать войну «любой ценой»

«Провокации, дезинформация и угрозы» являются излюбленным способом западных стран решать собственные проблемы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — написала она. Захарова заявила о «катке американской военно-политической машины», готовом идти «по жизням людей».

По ее словам, сейчас мир наблюдает за тем, как «милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя». «А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает», — заключила представитель российского МИДа.

Ранее на сайте внешнеполитического ведомства РФ были опубликованы примеры публикаций западных СМИ, «тиражирующих недостоверную информацию о России» и «раскручивающих тезис о якобы готовящемся вторжении» в Украину. Среди них оказались материалы Bloomberg, The Guardian, Bild, Mirror и других изданий.

В министерстве заявили, что власти и СМИ западных стран якобы участвуют в сговоре «в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины» — в том числе для того, чтобы отвлечь внимание от «собственной агрессии».