В китайском Ухане запретили разводить и есть диких животных

Полный запрет на употребление в пищу и разведение с этой целью диких животных ввели власти китайского города Ухань, откуда началась мировая пандемия коронавируса SARS-CoV-2.
Запрещена также охота на диких животных и торговля ими.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте городских властей Уханя. Ограничения действуют со дня опубликования документа сроком на 5 лет.
Запрет касается всех наземных диких животных. Охота разрешена только в целях научных исследований, регулирования популяции и других особых обстоятельств. Для нее следует получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных допускается только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.
Предприятия и домашние хозяйства, которые разводили диких животных, получат компенсацию.
Полностью запрещена не только торговля дикими животными, но и реклама этой деятельности.
«Ни одна организация и физическое лицо не должны размещать рекламу, делать вывески или рецепты, рекламировать, призывать, побуждать к употреблению запрещенных видов диких животных и их продуктов, а также заниматься незаконной торговлей дикими животными», — гласит постановление.
Все ранее выданные лицензии на охоту, искусственное разведение и другую эксплуатацию диких животных в целях потребления аннулируются и изымаются.
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