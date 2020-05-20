В китайском Ухане запретили разводить и есть диких животных

Полный запрет на употребление в пищу и разведение с этой целью диких животных ввели власти китайского города Ухань, откуда началась мировая пандемия коронавируса SARS-CoV-2.

Запрещена также охота на диких животных и торговля ими.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городских властей Уханя. Ограничения действуют со дня опубликования документа сроком на 5 лет.

Запрет касается всех наземных диких животных. Охота разрешена только в целях научных исследований, регулирования популяции и других особых обстоятельств. Для нее следует получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных допускается только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.

Предприятия и домашние хозяйства, которые разводили диких животных, получат компенсацию.

Полностью запрещена не только торговля дикими животными, но и реклама этой деятельности.

«Ни одна организация и физическое лицо не должны размещать рекламу, делать вывески или рецепты, рекламировать, призывать, побуждать к употреблению запрещенных видов диких животных и их продуктов, а также заниматься незаконной торговлей дикими животными», — гласит постановление.

Все ранее выданные лицензии на охоту, искусственное разведение и другую эксплуатацию диких животных в целях потребления аннулируются и изымаются.