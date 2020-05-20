Принц Чарльз отправил студентов спасать урожай

Наследник британского престола нашел занятие для студентов и потерявших работу граждан и обратился к ним с призывом помочь сельскому хозяйству страны в сборе созревших фруктов и овощей.
Правительство Великобритании начало кампанию «Pick for Britain» («Собери для Британии») с целью исправить положение рынка труда, рухнувшего из-за пандемии коронавируса, сообщает Insider.
«В эпоху неопределенности многие ежедневные заботы поставлены под сомнение, как и привычный образ жизни. Если мы хотим собрать урожай фруктов и овощей в Британии в этом году, нам нужна целая армия помощников», — произнес принц Чарльз в видеоролике, призывающем подданных к активным действиям.
В сельскохозяйственном секторе Британии, как правило, работают мигранты — они собирают урожай и обрабатывают его для поставок в магазины и супермаркеты, однако введенные ограничения на поездки не позволяют сезонным рабочим въезжать в страну.
Кампания «Pick for Britain» нацелена на то, чтобы переориентировать в трудовой деятельности всех потерявших работу граждан. В основном это официанты, повара и продавцы.
«Pick for Britain» предлагает должности водителей, грузчиков, сборщиков и упаковщиков. Работать можно непосредственно в поле, на складе или в теплицах — выбор зависит от предыдущего опыта и места жительства. Заработную плату устанавливают владельцы ферм и агрохозяйств.
«Это чрезвычайно важно, и в разгар этой глобальной пандемии вы внесете жизненно важный вклад в национальные усилия», — заключил принц Чарльз.
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