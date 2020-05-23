Войти
Зеленский рассказал, на что потратят деньги МВФ
официально
Зеленский рассказал, на что потратят деньги МВФ
Лукашенко надеется победить коронавирус через месяц
соседи
Лукашенко надеется победить коронавирус через месяц

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Аргентина допустила дефолт по внешнему долгу

304
Аргентина допустила дефолт по внешнему долгу

Дефолт Аргентины официально наступил в 17:00 по нью-йоркскому времени (полночь по Киеву). Страна не выплатила $503 млн купонных платежей по трем выпускам долларовых облигаций, выпущенных по праву штата Нью-Йорк. Эти облигации должны быть погашены в 2021, 2026 и 2046 годах.

Срок этих платежей наступил 22 апреля, но у Аргентины формально было еще 30 дней, чтобы избежать дефолта. За этот период правительство Аргентины рассчитывало договориться с кредиторами о реструктуризации своего внешнего долга на сумму $65 млрд. Пока этого сделать не удалось, и правительство накануне продлило свое реструктуризационное предложение кредиторам до 2 июня. Аргентина не намерена платить до тех пор, пока не будет заключено соглашение.

Предыдущий дефолт Аргентины был зафиксирован в 2014 году. Самый масштабный произошел в 2001 году, когда в стране разразились бунты и беспорядки: тот дефолт выключил Аргентину из международных долговых рынков до 2016 года. При этом уже в 2017 году Аргентина неожиданно сумела разместить 100-летние долларовые облигации, вызвавшие огромный интерес инвесторов.

Внешние кредиторы Аргентины после ее дефолта вправе предъявить все свои облигации к немедленному погашению, а в случае отказа платить — начать аресты ее суверенного имущества за рубежом. Но этого не произойдет, утверждает Financial Times, то есть дефолт будет выборочным, а не всеохватывающим. «Никто не собирается предъявлять бонды к досрочному погашению. В этом был бы смысл, если бы у Аргентины были какие-то активы для изъятия. Таких активов попросту нет», — сказал изданию один из держателей аргентинских облигаций. Буэнос-Айрес и кредиторы ведут переговоры о реструктуризации.

Читайте также: В южных областях началось послабление карантина

Предложение правительства Аргентины включает сокращение средних ставок купона по внешним облигациям с 7 до 2,3% и мораторий на любые выплаты по внешнему долгу в течение трех лет. Кредиторы готовы только на однолетний мораторий. Реструктуризация затронет в том числе некоторые бумаги, которые были уже реструктурированы в 2005 году.

В Аргентине третий год продолжается рецессия, инфляция в 2019 году достигла 54%, в этом году ожидается на уровне 40%, более трети населения живет за чертой бедности. В мае аргентинские вкладчики в ожидании дефолта активно снимали доллары со своих счетов в местных банках, а курс доллара к песо на неофициальном рынке вдвое превысил официальный курс.

Аргентина, дефолт
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 23 мая 2020
Пятница, 22 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016