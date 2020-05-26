В Киеве полиция изъяла $400 тысяч воровского «общака»

Полиция в Киеве изъяли 400 тысяч долларов общей кассы воров (так называемого общака) в рамках расследования умышленного убийства, в совершении которого заочно сообщено о подозрении «вору в законе» по кличке «Андрей Львовской» или «Неделя».

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД и ДСР Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора провели 45 санкционированных обысков по местам жительства подозреваемого, лиц из его окружения и в их автомобилях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранения головы обнаружили в автомобиле в центре Киева в начале октября 2009 года.

Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Тогда «Андрей Львовский» стремился получить самый высокий статус в преступной иерархии, однако его товарищ собирался инициировать так называемую «сходку» и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В таком случае подозреваемый не смог бы получить статус «вора в законе», поэтому решил избавиться от компаньона. Он тщательно спланировал преступление и вместе с другими лицами убил мужчину.

Через некоторое время «Андрея Львовского» задержали, но отпустили за неимением доказательств. Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, подозреваемого «короновали» и предоставили статус «вора в законе», и с тех пор он контролирует деятельность преступных групп, «теневые» схемы реального сектора экономики и отвечает за криминальный «общак».

На протяжении последних шести месяцев оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции и прокуроры Офиса генпрокурора работали над этим делом в полной секретности.

Был проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления, установлены их места жительства, а также места нахождения части средств «общака». Было установлено, что часть средств хранится в банковской ячейке одного из финансовых учреждений.

По результатам обысков правоохранители изъяли 400 тысяч долларов, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, в том числе тщательно спрятанное, драгоценные и ценные вещи, записи «черновой» бухгалтерии, документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из его окружения к совершению этого и ряда других преступлений, автомобили, в том числе и бронированные, компьютерную технику, старинные иконы и предметы сакрального искусства.

Во время следствия будет устанавливаться происхождение средств, за которые были приобретены недвижимость, автомобили, ценные и драгоценные вещи.

На основании собранных доказательств «вору в законе» было заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. «Андрею Львовскому» может грозить от 7-ми до 15-ти лет заключения.

В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.