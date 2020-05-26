Трамп ожидает, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч

Общее число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США превысит 100 тыс. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, подчеркнув, что эта цифра была бы в разы больше, если бы не своевременные меры, предпринятые вашингтонской администрацией для борьбы с пандемией.

«Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли от 1,5 млн до 2 млн человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем», — написал глава Белого дома в Twitter.

«Один человек, потерявший жизнь из-за этого невидимого вируса — уже слишком много, это следовало остановить там, где это началось, — в Китае, но я действовал очень быстро и принимал правильные решения», — добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,66 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 98,3 тыс. человек.

8 мая Трамп заявлял, что общее число жертв коронавируса в США может превысить 95 тыс. человек. В апреле он заявлял, что, согласно оценкам, вследствие заражения коронавирусом умрут менее 100 тыс. американцев.