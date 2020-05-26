Трамп ожидает, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч

Общее число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США превысит 100 тыс. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, подчеркнув, что эта цифра была бы в разы больше, если бы не своевременные меры, предпринятые вашингтонской администрацией для борьбы с пандемией.
«Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли от 1,5 млн до 2 млн человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем», — написал глава Белого дома в Twitter.
«Один человек, потерявший жизнь из-за этого невидимого вируса — уже слишком много, это следовало остановить там, где это началось, — в Китае, но я действовал очень быстро и принимал правильные решения», — добавил Трамп.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,66 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 98,3 тыс. человек.
8 мая Трамп заявлял, что общее число жертв коронавируса в США может превысить 95 тыс. человек. В апреле он заявлял, что, согласно оценкам, вследствие заражения коронавирусом умрут менее 100 тыс. американцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016