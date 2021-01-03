Трамп подверг сомнению статистику по коронавирусу в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за «нелепого» метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. „Когда сомневаетесь, назовите это COVID“. Фейковые новости!» — написал Трамп в Twitter.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.