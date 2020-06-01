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В Киеве в монастыре вспышка коронавируса, его закрыли на карантин

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В Киеве в монастыре вспышка коронавируса, его закрыли на карантин

В Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем его закрыли на карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе — 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки — у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

«Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное — чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений», — отметил Кличко.

Он тажке заявил, что за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 58 человек, два пациента умерли.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 — медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии — 68 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 », - сообщил Кличко.

Так, среди заболевших 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и девочка, которой 5 лет. А также 13 мужчин от 23 до 61 года и три мальчика — им 7, 15 и 17 лет.

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Всего в больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе — 23, в Деснянском — 9 и в Дарницком — 8 случаев», — отметил Кличко.

Киев, коронавирус
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