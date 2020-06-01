Отстраненного руководителя полиции Винницкой области назначили советником главы Нацполиции

Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции.
Об этом 1 июня в Виннице сообщил журналистам председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.
«Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа», - сказал Клименко.
По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после событий в Броварах, «служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем».
Ранее руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос был отстранен от исполнения обязанностей. Его заместитель - начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы - освобожден с занимаемых должностей.
Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.
Утром 29 мая в г. Бровары Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения пассажиропотока с участием около 100 человек. Тогда на месте работники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 17 правонарушителей. Личности еще 39-х установлены.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы. "Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Аваков. По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.
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