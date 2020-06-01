Протестующие в Вашингтоне подожгли «президентскую церковь»

Протестующие подожгли в воскресенье вечером Епископальную церковь Святого Иоанна, расположенную в Вашингтоне на площади Лафайет-сквер, неподалеку от Белого дома. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местную полицию.

Как пишет издание, пожар начался в подвале церкви, возгорание вскоре было ликвидировано пожарными. По словам представителя пожарной службы Вито Маггиоло, серьезного ущерба зданию нанесено не было. Кроме того, по информации The Washington Post, в 22:00 по местному времени (05:00 1 июня по Киеву) неизвестный сорвал американский флаг около здания церкви и бросил его в полыхающий неподалеку костер. Другой протестующий исписал стены религиозного учреждения граффити «Дьявол на другой стороне улицы».

В свою очередь, епископ Епископальной епархии Вашингтона Марианн Будде заявила, что возгорание произошло в подвальном помещении церковно-приходской школы. В момент пожара никого в здании не было, добавила Будде.

Епископальная церковь Святого Иоанна, которую часто называют «президентской», известна тем, что все президенты США с момента ее постройки в 1815 году хотя бы один раз за время на посту руководителя государства посещали ее.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки.