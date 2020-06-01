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Зеленский рассказал, что его беспокоит в «пленках Байдена»

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Зеленский рассказал, что его беспокоит в «пленках Байдена»

Президент Украины Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

«Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа — Ред). Эти записи не являются чем-то приоритетным», — сказал он в интервью британскому The Telegraph по Skype.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. «Мы — независимое государство. Соединенные Штаты Америки — независимая страна», — указал он.

Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

«Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом — ИФ). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдана на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

Зеленский добавил: «Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все — к правоохранителям».

Также Зеленский выразил уверенность в том, что «приговор Порошенко еще впереди». «Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда», — подчеркнул президент.

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19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Андрей Деркач, Владимир Зеленский, Джо Байден
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