Тимошенко задекларировала $5,5 миллиона наличными

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указала в своей декларации за 2020 год 5 491 000 долларов, которые она держит наличными, а также ряд ювелирных украшений.
Об этом свидетельствует декларация политика, обнародованная в реестре деклараций.
Наличными Юлия Тимошенко хранит 5 491 000 долларов и 290 000 гривен.
На ее банковских счетах хранится 780 242 грн.
Ее супруг наличными держит 180 290 евро, 550 000 гривен, 456 800 долларов. На банковских счетах у него — 55 888 гривен, 21 доллар, 18 310 евро, 52 693 чешских крон.
Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148 345 441 гривен. Средства получены от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.
Кроме того, в 2020 году лидер «Батькивщины» как народный депутат получила 462 538 гривен заработной платы, а также 255 860 гривен на выполнение депутатских полномочий. Юлия Тимошенко также указала в декларации 60 413 гривен процентов от «Ощадбанка».
Ее супруг Александр Тимошенко получил 342 268 гривен иностранного дохода, 1 000 000 грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 133 722 грн страховых выплат.
Юлия Тимошенко также отметила в виде «обязательств по уплате арендной платы, в пользу наследников» сумму в размере 611 200 гривен. А также — 28 927 361 гривен налоговых обязательств, которые необходимо уплатить в 01.08.2021 г. в пользу Козинской поселковой ТГ.
Политик в декларации указала жилой дом площадью 588 кв. м в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует и четыре земельных участка в праве пользования.
Кроме того, Юлия Тимошенко задекларировала ряд ювелирных изделий мировых брендов Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.
Ее муж имеет две пары наручных часов от Vacheron Constantin и Corum.
В собственности Юлии Тимошенко нет автомобилей, однако ее муж владеет Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 14 1983 и Audi A 8 2016 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016