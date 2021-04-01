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Тимошенко задекларировала $5,5 миллиона наличными

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Тимошенко задекларировала $5,5 миллиона наличными

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указала в своей декларации за 2020 год 5 491 000 долларов, которые она держит наличными, а также ряд ювелирных украшений.

Об этом свидетельствует декларация политика, обнародованная в реестре деклараций.

Наличными Юлия Тимошенко хранит 5 491 000 долларов и 290 000 гривен.

На ее банковских счетах хранится 780 242 грн.

Ее супруг наличными держит 180 290 евро, 550 000 гривен, 456 800 долларов. На банковских счетах у него — 55 888 гривен, 21 доллар, 18 310 евро, 52 693 чешских крон.

Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148 345 441 гривен. Средства получены от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Кроме того, в 2020 году лидер «Батькивщины» как народный депутат получила 462 538 гривен заработной платы, а также 255 860 гривен на выполнение депутатских полномочий. Юлия Тимошенко также указала в декларации 60 413 гривен процентов от «Ощадбанка».

Ее супруг Александр Тимошенко получил 342 268 гривен иностранного дохода, 1 000 000 грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 133 722 грн страховых выплат.

Юлия Тимошенко также отметила в виде «обязательств по уплате арендной платы, в пользу наследников» сумму в размере 611 200 гривен. А также — 28 927 361 гривен налоговых обязательств, которые необходимо уплатить в 01.08.2021 г. в пользу Козинской поселковой ТГ.

Политик в декларации указала жилой дом площадью 588 кв. м в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует и четыре земельных участка в праве пользования.

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Кроме того, Юлия Тимошенко задекларировала ряд ювелирных изделий мировых брендов Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.

Ее муж имеет две пары наручных часов от Vacheron Constantin и Corum.

В собственности Юлии Тимошенко нет автомобилей, однако ее муж владеет Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 14 1983 и Audi A 8 2016 года.

Юлия Тимошенко, декларация
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