Порошенко задекларировал рекордную для депутатов сумму наличных – более 1,8 миллиарда гривен

Лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат Петр Порошенко задекларировал за 2020 год наличных сбережений больше всех парламентариев нынешнего созыва Верховной Рады. Он указал, что хранит наличными 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен, что в гривневом эквиваленте составляет суммарно более 1,8 миллиарда, сообщает Радио Свобода.
В комментарии Радио Свобода в пресс-служба пятого президента объяснили, что «Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 млн долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянных попыток арестовать активы лидера оппозиции» и «все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий».
Журналисты проанализировали декларации всех парламентариев и составили список крупнейших держателей наличности «на руках» среди депутатов.
После перевода в гривневый эквивалент в соответствии с официальным курсом валют Нацбанка по состоянию на 7 апреля 2021 всех сбережений, задекларированных каждым из депутатов как персональная собственность или собственность членов их семей, среди лидеров по количеству наличных «на руках» среди всех фракций и депутатских групп оказались:
Петр Порошенко (ЕС): более 1,8 миллиарда гривен
Вадим Столар (ОПЗЖ): более 325,7 миллиона гривен
Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ): более 215,3 миллиона гривен
Юлия Тимошенко («Батькивщина»): более 169 500 000 гривен
Максим Ефимов («Доверие»): более 161,9 миллиона гривен
Виталий Данилов («Батькивщина»): более 148,8 миллиона гривен
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ): более 146,5 миллиона гривен
Игорь Абрамович (ОПЗЖ): более 144,9 миллиона гривен
Александр Фельдман (ОПЗЖ): более 144,7 миллиона гривен
Олег Воронько («Слуга народа»): более 139,5 миллиона гривен.
Напоиним, что кампания декларирования имущества и состояния за 2020 год завершилась для украинских чиновников (в том числе и народных депутатов) 1 апреля.
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