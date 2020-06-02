Киев и уже 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

По состоянию на утро 2 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; список регионов, не исполняющих критерии, пополнился Днепропетровской и Харьковской областями.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (13,29 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,10), Ровенская (30,19) и Черновицкая (34,29) области, а также Киев (12,17).
Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,51), Днепропетровская (9,88) и Харьковская (11,63) области.
При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 1 июня ни в одной области не превышает 50%.
Самый большой этот показатель в Черновицкой области (46,45%), в Киеве (38,65%) и Ивано-Франковской области (37,03%).
В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 64,35.
Напомним, что Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.
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