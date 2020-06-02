Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.

Всего в РФ умерли 1,19% всех заразившихся против 1,17% в понедельник.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 863, при этом за сутки выписали 11 108 пациентов.

Всего в России 423 741 человек заразился новой коронавирусной инфекцией, из них 186 985 (44%) выздоровели