Ермак заявил о поддержке Германией Украины в ее инициативах по Минскому процессу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Германии поддерживают инициативы Украины по Минскому процессу, а украинская сторона вновь показала, что делает со своей стороны всё для продвижения мирного процесса.
«Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают по новому формату, который мы сделали сегодня в Трехсторонней контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался», — сообщил он журналистам во вторник в Берлине, передает Интерфакс-Украина.
Ермак указал, что украинская сторона рассказала в Берлине о фактах продолжения стрельбы на Донбассе, которые, к сожалению, фиксируются. «Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах», — отметил он.
Глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры.
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