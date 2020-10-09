Советники «нормандской четверки» могут провести видеовстречу на следующей неделе

Встреча политических советников лидеров стран нормандского формата может состояться на следующей неделе в режиме видеоконференции.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне, сообщает пресс-служба главы государства.

«Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения», — сказал Ермак.

В то же время руководитель ОП отметил, что Украина наиболее активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров «нормандской четверки». Он подчеркнул, что война продолжается именно на украинской территории, а все политические решения принимаются только на уровне лидеров.

«Такая встреча должна состояться как можно скорее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату — Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ», — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским 7-8 октября находилась с официальным визитом в Великобритании.

11 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран «нормандского формата».

15 сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча советников может состояться в течение следующих 10 дней, однако до сих пор такой встречи не было.