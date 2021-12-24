Ермак заявил о готовности Украины к переговорам с Путиным и выполнению Минских соглашений

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что переговоры с РФ ведутся постоянно в различных форматах, и президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент (Зеленский — Ред.) много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным — Ред.). Когда и где она состоится, вопрос открыт... Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», опубликованном в пятницу.

По его словам, «прекращение войны, стремление к миру должны быть главной мотивацией этой встречи». «Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем».

Ермак рассказал, что переговоры с РФ ведутся постоянно, в частности, в рамках «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) и в ТКГ. «Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое — возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ — „Счастье“ и „Золотое“... Третье — давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры», — рассказал глава Офиса главы государства.

Он также подчеркнул, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства, в том числе минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но отметил, что в нем есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться. «В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное, чтобы было желание с той стороны», — сказал Ермак.

В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов, которые в случае выполнения зафиксированного в «минских соглашениях» положения о границе обеспечить будет невозможно.

«Что касается „формулы Штайнмайера“, она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... В этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть т.н. Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. Т.е. выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность? А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными», — пояснил глава Офиса президента, добавив, что «таких коллизий еще очень много».

«Украина многократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в Нормандском формате», — резюмировал Ермак.