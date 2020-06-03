Facebook разрешил пользователям скрывать старые публикации

В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.

Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину — из нее пост будет удален через 30 дней, если пользователь не решит удалить его вручную или восстановить.

Для управления несколькими публикациями сразу в соцсети добавили фильтры, по которым можно объединить посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека. С помощью этих фильтров публикации можно будет удалять или архивировать группами, а не по одной.

Новая функция пока доступна только в мобильной версии приложения. Позднее ее планируют подключить и на сайте.

В конце января появилась функция «действия вне Facebook», позволяющая удалять данные, которые могли бы быть доступны для соцсети. Тогда компания признала, что она собирала информацию о пользователе устройства даже в том случае, если он не заходил в свой аккаунт. В Facebook пояснили, что функция была нужна для персонализации контента и таргетированной рекламы.

Воспользовавшись функцией «действия вне Facebook», пользователь теперь может удалить данные о посещении различных сайтов и приложений, которые при помощи определенного трекера пересылают данные в соцсеть. В то же время газета The Washington Post отметила, что в действительности новая функция в Facebook похожа на функцию «удалить историю» в веб-браузере: несмотря на то что можно удалить всю старую информацию, это не помешает соцсети начать собирать данные вновь.