Facebook разрешил пользователям скрывать старые публикации

В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.
Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину — из нее пост будет удален через 30 дней, если пользователь не решит удалить его вручную или восстановить.
Для управления несколькими публикациями сразу в соцсети добавили фильтры, по которым можно объединить посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека. С помощью этих фильтров публикации можно будет удалять или архивировать группами, а не по одной.
Новая функция пока доступна только в мобильной версии приложения. Позднее ее планируют подключить и на сайте.
В конце января появилась функция «действия вне Facebook», позволяющая удалять данные, которые могли бы быть доступны для соцсети. Тогда компания признала, что она собирала информацию о пользователе устройства даже в том случае, если он не заходил в свой аккаунт. В Facebook пояснили, что функция была нужна для персонализации контента и таргетированной рекламы.
Воспользовавшись функцией «действия вне Facebook», пользователь теперь может удалить данные о посещении различных сайтов и приложений, которые при помощи определенного трекера пересылают данные в соцсеть. В то же время газета The Washington Post отметила, что в действительности новая функция в Facebook похожа на функцию «удалить историю» в веб-браузере: несмотря на то что можно удалить всю старую информацию, это не помешает соцсети начать собирать данные вновь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016