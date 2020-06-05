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Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании
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Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании
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Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании

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Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине сейчас разрабатывают два законопроекта, которые должны легализовать деятельность частных военных компаний. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — процитировали Зеленского в пресс-службе Офиса президента.

По словам президента, Консультативный совет может приобщиться к наработке сбалансированного законопроекта о деятельности частных военных компаний. Зеленский также заявил о том, что первоочередные законодательные наработки нацсовету стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

К сведению верховного главнокомандующего. У всех бизнес-групп частные армии уже есть. Их численность и преданность зависит не от легитимности, а объема ресурсов, имеющихся у заказчиков.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 3553, который предусматривает увеличение штрафов за уклонение от мобилизации, а также ликвидации военных комиссариатов и создание на их базе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Законопроект предусматривает, что военнослужащих запаса, которые не станут на учет в местном военкомате или не сообщат об изменении места проживания и работы будут штрафовать на 510-850 грн. В случае повторного правонарушения сумма штрафа вырастет до 1,7 тыс. грн.

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Если призывник не прибудет на место сбора для мобилизационной подготовки, то ему придется заплатить 1,7 — 3,4 тыс. грн штрафа, в случае совершения аналогичного нарушения должностными лицами, сумма штрафа возрастает до 5,1 тыс. Грн. Повторное нарушение увеличивает штраф.

Владимир Зеленский, ЧВК
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