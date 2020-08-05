Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков, воевавших на Донбассе. Об этом в среду сообщил Офис президента Украины.
«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к „частной военной компании Вагнера“. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», — говорится в сообщении.
Напомним, что 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации во время избирательной кампании» президента Беларуси.
Часть из этих боевиков ранее воевали на Донбассе на стороне сепаратистов.
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