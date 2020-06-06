Руководство МВД прибыло в Павлоград проводить тотальную чистку

Главы МВД и Нацполиции прибыли в Днепропетровскую область, где ранее было выявлено банду полицейских, которая с помощью пыток и запугивания пыталась фабриковать искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования — сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальное отработки региона», — заявил глава МВД Арсен Аваков.
Речь идет, по словам Авакова, не только о Павлоградском отделе полиции, но и других, которые есть в области. Министр также отметил, что координацией вопросов борьбы с преступностью в области займется Александр Гогилашвили.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко переформатирует Павлоградский отдел полиции, вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.
«Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, которые проходят по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава», — заявил председатель Нацполиции.
Сейчас всех сотрудников отдела, где проводится проверка по факту фальсификации материалов, вывели за штат. Новым руководителем назначили начальника Департамента внутренней безопасности полковника Игоря Мартыщука. Пресс-служба сообщает, что потом будет сформирована новая команда специалистов, которые должны будут пройти переаттестацию.
По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.
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