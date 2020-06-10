Зеленского не пригласили в Москву на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен на парад Победы в Москву, «так как Украина де-факто не член СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника».

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что а Путину на парад Победы пока согласились приехать только союзники РФ. - премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Абхазии Аслан Бжания.

Парад Победы, который традиционно проходит в Москве 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса. В этот день в столице РФ прошла только воздушная часть парада.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил новый день мероприятия — 24 июня. В этот день парад состоялся в 1945 году.