Следователи ГБР уведомили Порошенко о подозрении

Cледователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко.

«В 11:40 следователи ГБР сообщили о подозрении Порошенко П.А. Детали позже», — сообщается в микроблоге ГБР в соцсети Twitter в среду.

Адвокат Порошенко Илья Новиков уже назвал это незаконным. По его словам, Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований. «Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение (о подозрении). Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним », - сказал он. По словам Новикова, уведомление о предъявлении обвинения депутату парламента должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В свою очередь в пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщили, что ГБР «пыталось вручить подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко».