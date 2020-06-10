Следователи ГБР уведомили Порошенко о подозрении

Cледователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко.
«В 11:40 следователи ГБР сообщили о подозрении Порошенко П.А. Детали позже», — сообщается в микроблоге ГБР в соцсети Twitter в среду.
Адвокат Порошенко Илья Новиков уже назвал это незаконным. По его словам, Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований. «Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение (о подозрении). Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним », - сказал он. По словам Новикова, уведомление о предъявлении обвинения депутату парламента должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В свою очередь в пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщили, что ГБР «пыталось вручить подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко».
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