Зеленский анонсировал масштабный военный парад на суше и на море 24 августа

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в День независимости, который будет отмечаться 24 августа, пройдет крупный военный парад.

«Будет парад, большой — на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», — сказал он в четверг на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность главы государства.

Таким образом, отметил Зеленский, власти намерены отметить 30-летие принятия Верховной Радой Акта о провозглашении независимости Украины в 1991 году. Празднования будут продолжаться три дня, 22-24 августа.

22 августа будут вручены специально учрежденные премии «Национальная легенда» украинцам, которые прославляют страну за рубежом и внутри нее. 23 августа в Киевском оперном театре пройдет концерт украинских артистов оперы и балета, сказал Зеленский. После парада вечером 24 августа на Олимпийском стадионе в Киеве состоится большой концерт с участием украинских артистов, рассказал глава государства.

Президент заявил, что на празднование 30-летия независимости страны приедут лидеры других государств, с которыми он намерен встретиться. «Параллельно с этим будут двусторонние, очень важные встречи с лидерами других государств». Лидеры каких именно государств приедут в Украину в августе, он не сказал.

Власти рассчитывают, что иностранные делегации, приглашенные на празднование Дня независимости, примут участие в учредительной встрече «Крымской платформы», которая намечена на 23-24 августа. В этом форуме, по замыслу Банковой, должны принять участие представители стран, не поддерживающие аннексию Крыма.